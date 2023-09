Una notte senz’acqua per lavori alla rete, le vie interessate

Umbra Acque comunica le strade del centro dove saranno effettuati i lavori tra mercoledì e giovedì

Dalle 22 di mercoledì 6 settembre alle 6 di giovedì interruzione del servizio idrico per consentire lavori urgenti sulla rete.

Umbra Acque ha comunicato le vie interessate:

 Via dell’Aquila

 Via Raffaello

 Via Mattioli

 Via Bontempi

 Via Cesarei

 Piazza Michelotti

 Via delle Prome

 Piazza Danti

 Via del Sole

 Piazza Piccinino

 Via del Forno

 Via Fani

 Via Mazzini

 Via Danzetta

 Via dello Struzzo

 Via Baldo

 Via del Forte

 Via Fioramonti

 Via Santa Lucia

 Via Favorita

 Via Alunni

 Via della Pace

 Corso Vannucci civici pari

 Via del Duca

 Via del Carmine

 Via Torricella

 Piazza Matteotti civici dispari

 Via Monteripido

 Via Sperandio

 Corso Garibaldi da civico 158 a 171

a salire

 Piazza Italia

 Via Baglioni

Umbra Acque ricorda che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere

caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.

L’azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi

urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde:

800 250 445.