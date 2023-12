Una Miss per l'Avis: Greta Narcisi volto natalizio della donazione - Tuttoggi.info

Testimonial d’eccezione per l’Avis Assisi: Greta Narcis, Miss Umbria, sarà la protagonista degli auguri natalizi

“Greta – si legge in una nota – si è impegnata a promuovere e sostenere la donazione di sangue, iniziativa ancor più significativa in questo periodo. La Miss ha così posato per una serie di cartoline di auguri che presto raggiungeranno tutte le donatrici e i donatori dell’Avis di Assisi ma che verranno anche indirizzate a coloro che donatori non sono per sollecitare quantomeno una riflessione sull’importanza della donazione”.

“Quello del Natale è un periodo di gioia ed unione ma purtroppo non tutti possono goderne appieno. Invito ciascuno di noi a sentirsi parte di una comunità ed a contribuire con questo gesto di solidarietà donando quando e quanto possibile per aiutare coloro che hanno bisogno. Ogni goccia, grande o piccola, può fare la differenza e portare un sorriso rendendo più luminoso il Natale soprattutto per chi è in difficoltà ma anche per chi dona”, le parole di Greta Narcisi.

Avis invita tutti i cittadini a unirsi a Greta Narcisi nell’atto di donare ed a contattare la segreteria per prenotare la prossima donazione o per scoprire come fare la propria parte in questa nobile causa. Ad Assisi, al Punto di Raccolta presso l’ospedale, è possibile donare giovedì e venerdì di ogni settimana, secondo ed ultimo sabato del mese. Dalle 7,45 alle 10,30. Prenotazione obbligatoria; è sufficiente mandare un messaggio whatsapp al 353.4313217.