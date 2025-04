Un tifernate protagonista a Expo 2025, l'opera di Matteo Ceccarini simbolo del Padiglione Italia - Tuttoggi.info

È stata presentata ufficialmente “Stella d’Italia” – opera del pittore tifernate Matteo Ceccarini – scelta come elemento simbolico e culturale della Sala Vip del Padiglione Italia all’Expo 2025 di Osaka.

L’artista, originario di Città di Castello ma residente da anni in Giappone – pur essendo ancora poco conosciuto in Italia – è noto per il suo lavoro con istituzioni di rilievo e per i ritratti realizzati a personalità della scienza, dell’economia e della famiglia imperiale giapponese. Matteo è stato anche il più giovane artista ad aver partecipato alla Biennale di Venezia per le Arti Visive, e dal 2012 le sue opere sono esposte in permanenza presso la Delegazione dell’Unione Europea a Tokyo.

L’opera, commissionata dal Padiglione Italia e voluta personalmente dal Commissario – l’ambasciatore Mario Vattani – è un olio su alluminio di oltre due metri per lato. Raffigura 7 figure allegoriche: 6 rappresentano i pilastri dell’Italia contemporanea – scienza, moda, industria, musica, belle arti e tecnologia – mentre la settima è l’Italia stessa, in una sintesi pittorica che fonde la tradizione dei grandi maestri con una visione moderna, carica di significato.

Realizzata interamente con risorse proprie, l’opera testimonia l’impegno personale dell’artista nel valorizzare l’Italia come ponte tra passato e futuro. La scelta dell’alluminio e di una tecnica pittorica originale sottolinea il connubio tra innovazione e conservazione. Il dipinto, destinato a restare esposto per tutta la durata dell’esposizione universale, sarà visibile anche durante le visite ufficiali delle massime autorità, incluso il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, presente all’inaugurazione.

L’iniziativa ha raccolto l’apprezzamento delle istituzioni italiane e locali. Il sindaco di Città di Castello Luca Secondi e l’assessore alla Cultura Michela Botteghi, hanno espresso orgoglio e gratitudine per “un artista che porta nel mondo il meglio del Made in Italy e delle eccellenze culturali, comprese quelle della nostra città”. La speranza, hanno aggiunto, è quella di poter accogliere presto Ceccarini in patria per celebrare insieme questo importante traguardo.

“Stella d’Italia” si candida a diventare una delle immagini più iconiche del Padiglione Italia all’Expo 2025, un’opera che, con forza e grazia, parla di identità, futuro e bellezza. Per approfondimenti: www.matteo.jp.