Un serpente in casa, preso e liberato dai pompieri

Tanto spavento per una famiglia di Ponte San Giovanni, ma si tratta di un rettile innocuo

Si trovano un serpente in casa, un biacco (detto frustone). Una famiglia di Ponte San Giovanni, in via della Barca (zona Apollo) ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco affinché catturassero in sicurezza il rettile. Un animale innocuo, che si nutre anche di piccoli ratti.

L’animale nella tarda serata di martedì è stato catturato dai vigili del fuoco e liberato nel campo adiacente la caserma dei pompieri.