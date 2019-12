Un fiume di gente a Scheggino per "Il Borgo di Babbo Natale" - Tuttoggi

Successo straordinario per la seconda edizione de “Il Borgo di Babbo Natale”, che sabato e domenica ha visto Scheggino invaso di famiglie. Tanto apprezzamento per l’evento natalizio caratterizzato da iniziative per tutti i gusti, promosso dal Comune di Scheggino con la collaborazione delle Pro loco e di tanti volontari ed ideato da Manuela Amadio. Numerosa anche la partecipazione delle scuole, che nella giornata di sabato sono state protagoniste di canti natalizi.

Particolarmente apprezzata la Casa di Babbo Natale: tutti in fila per incontrare Santa Claus e consegnargli la propria letterina. I bambini presenti hanno potuto partecipare ai vari laboratori promossi, assistere allo spettacolo “Il Magico regno di Frozen” ed agli altri andati in scena, tutti ad ingresso gratuito. Molto carino anche il percorso “Pompieropoli”, mentre i più grandi hanno potuto scoprire le eccellenze agroalimentari e artigianali del territorio grazie agli stand della “La Quarta di Scheggino” ed essere allietati dalla musica itinerante della “Mabò band”. Ma sono state molte altre le attività che i visitatori hanno potuto svolgere nelle due giornate.

Grande la soddisfazione dell’amministrazione comunale di Scheggino per la piena riuscita di questa seconda edizione de “Il Borgo di Babbo Natale”. Dal Comune viene espresso un ringraziamento ai tanti volontari che hanno collaborato per la realizzazione dell’evento e si dà appuntamento al prossimo anno.

(Foto di Anna Corti)