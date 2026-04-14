Un concerto di Handpan, lo strumento che emoziona. Con gli Amici della Musica a Festa di Scienza e Filosofia - Tuttoggi.info

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Un concerto di Handpan, lo strumento che emoziona. Con gli Amici della Musica a Festa di Scienza e Filosofia

Redazione

Un concerto di Handpan, lo strumento che emoziona. Con gli Amici della Musica a Festa di Scienza e Filosofia

Mar, 14/04/2026 - 09:30

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All’insegna della sperimentazione il concerto “l’Handpan un nuovo strumento” – ingresso libero – che vede insieme Amici della Musica di Foligno e Festa di Scienza e Filosofia alla sua XV edizione (15-19 aprile). Per questa consolidata amicizia un appuntamento in prima esecuzione assoluta che parla di innovazione e che porterà sul palco dell’Auditorium San Domenico, sabato 18 aprile, alle ore 20.30, Daniele Rebaudo, musicista, e l’Handpan, insolito strumento a percussione nato nei primi anni 2000 in Svizzera dall’incontro tra tradizione artigianale e ricerca sonora. Una proposta di grande novità commentata dallo stesso Rebaudo che definisce l’Handpan “Un mezzo espressivo capace di accompagnare l’ascoltatore in un viaggio intimo e immersivo, tra atmosfere sospese e vibrazioni profonde. In concerto, ogni brano sarà il riflesso del mio percorso interiore: prende forma dai vissuti e dalle esperienze emotive degli ultimi sette anni”. Perché nato nel 1980, Rebaudo inizia a suonare il pianoforte e la batteria a 11 anni, diplomandosi al Conservatorio di Genova nel 2011 in Pianoforte e al Conservatorio di Torino nel 2016 in Strumenti a Percussione. Nel 2018 l’incontro con il primo Handpan, uno strumento che lo affascina anche per la capacità di fondere perfettamente la melodia del pianoforte e il ritmo delle percussioni: un connubio semplicemente perfetto. Inizia così la sua personale ricerca su questo strumento dalle sonorità meravigliose, realizzato in metallo e progettato per essere suonato con le mani, per donare all’ascolto un suono caldo, avvolgente, profondamente evocativo. “Le sue note – prosegue Rebaudo – accordate su scale specifiche, permettono di creare paesaggi sonori intuitivi, dove ritmo e melodia si fondono in un linguaggio immediato e universale: uno dei rari strumenti capaci di unire ritmo, armonia e melodia attraverso il solo tocco delle mani. Ogni strumento è unico, con una propria identità timbrica, perché realizzato quasi interamente a mano: per questa ragione, ogni composizione nasce ed è riproducibile solo su quello specifico Handpan”. Dal 2020 Rebaudo oltreché suonare in concerti e festival di Handpan in tutto il mondo, è impegnato in un progetto didattico dedicato a questo strumento che sta conquistando estimatori e pubblico sempre più vasti. Per il concerto prenotazione obbligatoria www.festascienzafilosofia.it.


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