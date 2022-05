Un altro autobus a fuoco, caos sulla Pievaiola VIDEO AGGIORNAMENTI

Nessuna persona è rimasta coinvolta. Le fiamme hanno completamente divorato il mezzo, alzando un denso fumo nero.

L’incendio è stato spento da due squadre dei vigili del fuoco.

Soltanto pochi giorni fa un altro autobus era andato a fuoco, allo svincolo di Colonnetta. Ma in quell’occasione le fiamme erano state domate prima che avvolgessero l’intero mezzo, come invece avvenuto a Strozzacapponi. E in precedenza c’era stato un altro episodio ancora.

Intorno alle 9.30 su quel tratto della Pievaiola è stato ripristinato il doppio senso di marcia.

(notizia in aggiornamento, il video dell’autobus in fiamme è di Luca Dottori)