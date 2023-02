UmbriaLibri, Latini: "Un legame sempre più forte con Terni” - Tuttoggi

UmbriaLIbri; “Replicato il successo di dicembre con qualcosa in più: ci auguriamo che questo ottimo rapporto di collaborazione continui".

“UmbriaLibri in declinazione Love-amore, dopo il successo di dicembre è tornata a San Valentino, replicando il successo e aggiungendo, anzi, qualcosa in più che lega questa bella manifestazione in maniera sempre più forte al nostro territorio”.

A dichiararlo il sindaco di Terni, Leonardo Latini, a commento dell’edizione valentiniana di UmbriaLibri, per cui ha ringraziato la Regione Umbria, l’assessore regionale Paola Agabiti, l’assessore comunale Maurizio Cecconelli, il personale di Bct e il direttore artistico Angelo Mellone.