"Umbria sostenibile e inclusiva": presentato a candidate e candidati il manifesto del coordinamento giovani di Legambiente Umbria - Tuttoggi.info

Il Coordinamento Giovani di Legambiente Umbria presenta alle candidate e ai candidati alle prossime elezioni regionali il manifesto “Umbria sostenibile e inclusiva”. Il documento, frutto di un lavoro corale che ha coinvolto circa dieci giovani giovani membri dell’associazione ambientalista, esprime le principali preoccupazioni e, allo stesso tempo, rivendicazioni che non hanno trovato posto nelle recenti politiche messe in atto dalla Regione Umbria.

Contrasto e adattamento ai cambiamenti climatici, lavoro, ecotransfemminismo, salute mentale, cittadinanza attiva, formazione continua, alimentazione e mobilità: questi i principali temi affrontati nell’analisi fatta dal coordinamento giovani umbro che mette in luce quel chiaro nesso tra la giustizia ambientale e giustizia sociale che non trova posto nelle agende politiche di oggi.

“Crediamo fortemente che l’Umbria abbia bisogno di un impegno più deciso su tematiche fondamentali come la giusta transizione ecologica, l’alimentazione sana e consapevole, l’attenzione alle istanze delle nuove generazioni e il miglioramento della qualità della vita per tuttə coloro che decidono di restare in Umbria”, commentano così Elisabetta Bini, Angelica Sebastiani ed Emanuele Volpe che hanno coordinato il gruppo di lavoro nella redazione del manifesto e che sono, inoltre, giovanissimi membri dei direttivi della Legambiente in Umbria.

“Abbiamo deciso di sottoporre il manifesto a tutte le persone che hanno deciso di candidarsi chiedendo loro di sottoscriverlo e manifestando così un chiaro segnale di supporto e di apertura a sostenere un cambiamento autentico e coraggioso per il futuro della nostra regione una volta elettə”, proseguono dal coordinamento.

Tutte le candidate e tutti i candidati possono sottoscrivere il manifesto, consultabile sul sito di Legambiente Umbria, inviando una mail contenente il proprio nome e cognome e relativa lista di provenienza a info@legambienteumbria.it.





















Luogo: PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA