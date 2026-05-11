Umbria Pride "Scomodə": lanciato il claim dell'edizione 2026. Sabato 13 giugno grande corteo regionale - Tuttoggi.info

Scomodə è il claim scelto per l’edizione 2026 di Umbria Pride, che si terrà sabato 13 giugno e che porterà in strada come ogni anno migliaia di persone che chiedono pari diritti e pari dignità per tutta la comunità LGBTQIA+ in un lungo corteo per le strade del centro storico di Perugia.

“In Italia, il clima politico e culturale contribuisce a restringere gli spazi di autodeterminazione, a delegittimare percorsi di vita, a trasformare diritti in concessioni temporanee e precarie.” – si legge nel manifesto politico disponibile integralmente su https://umbriapride.it/manifesto-2026/ – “È dentro questo quadro che si colloca il nostro Pride. Per questo modello culturale, le nostre soggettività risultano scomodǝ, una variazione da deridere, patologizzare, nascondere e addirittura eliminare. Questa scomodità, però, abbiamo imparato ad amarla, ad abitarla, a coccolarla. Siamo scomodǝ perché le nostre esistenze e la nostra resistenza all’odio secolare insinuano un dubbio profondo: sono felice rispondendo sì a tutto quello che la società mi ha chiesto di essere?”.

“Rivendicarsi scomodǝ significa abbracciare l’idea di essere il punto di rottura di un ingranaggio basato su oppressione e dominazione, il bastone fra le ruote di una macchina limitante e coercitiva. La nostra scomodità si oppone alla comodità della norma e di chi la difende in virtù dei privilegi che da questa ottiene. La scomodità ci ricorda che possiamo e dobbiamo migliorare, richiede a gran voce di essere esercitata, nutrita, curata, perché solo attraverso questa perdita di confort potremo collettivamente avanzare verso una società ampia e allargata, senza barriere e limitazioni di accesso alla propria felicità individuale e comunitaria. Solo attraverso una messa in discussione dei vincoli imposti dai modelli di potere vigenti potremo aprirci all’altrǝ e superare la guerra fra poverǝ di cui il sistema in cui viviamo si nutre.”

Tanti gli eventi che precedono il corteo conclusivo del 13 giugno, a partire dal tradizionale CinePride, l’appuntamento con il cinema LGBTQIA+ che quest’anno prevede 5 proiezioni presso il Cinema Melies. Altri appuntamenti di musica e socialità spari per l’Umbria, da Foligno a San Giustino, sabato 6 giugno un evento serale “Pride is calling” in Corso Garibaldi e poi la tradizionale mezzanotte arcobaleno che quest’anno si terrà venerdì 12 giugno in Corso Cavour e Borgo XX Giugno, con tanta musica e cibo.

L’Umbria Pride è organizzato dalle associazioni LGBTQIA+ del territorio umbro (Omphalos, Famiglie Arcobaleno, Esedomani Terni, Agedo e Rete Lenford) e sostenuto da una serie di partner che hanno scelto di supportare l’evento. È stato lanciato anche un crowdfunding per permettere ad ogni persona di donare anche una piccola cifra per supportare la costruzione di questo importante evento per tutta la comunità regionale (https://www.umbriapride.it/sostieni/).