Umbria per tutti: prorogato al 31 marzo il termine per il contributo per l'assistenza a disabili gravi - Tuttoggi.info

Prorogato al 31 marzo 2026 il termine per presentare domanda di accesso al contributo economico destinato alle persone con grave disabilità residenti in Umbria, al fine di permettere l’utilizzo di tutte le risorse messe a disposizione della Regione da parte della più ampia platea di persone e famiglie.

“Un’importante opportunità che si inserisce nel più ampio Piano di azione regionale ‘Umbria per tutti’ e nella declinazione del progetto di vita e che, per la prima volta, sostiene tutte le famiglie e le persone con disabilità grave”, dichiara la Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti. “Si tratta di un sostegno concreto da 300 euro mensili, fino a 1.200 euro per il 2025, pensato per alleggerire il carico delle spese quotidiane che gravano sulle famiglie. La misura è parte integrante del Progetto di vita personalizzato e partecipato, così come previsto dal DLgs 62/2024 e di cui l’Umbria è uno dei 9 territori di sperimentazione in Italia. Il contributo può essere utilizzato per assumere assistenti personali, acquistare servizi di assistenza domiciliare, pagare il canone di locazione per progetti di vita autonoma o acquisire ausili tecnologici. La Regione Umbria conferma così il proprio impegno, mettendo al centro la dignità e l’autonomia delle persone con disabilità e il supporto alle loro famiglie.”

“Il Piano di azione regionale “Umbria per tutti”, implementato con questa ulteriore azione, rappresenta un impegno concreto e ambizioso a favore delle persone con disabilità per costruire una società più equa, dove ogni persona possa vivere con dignità, autonomia e piena partecipazione. Delinea una governance partecipativa, una programmazione strutturale di risorse e progetti innovativi: grazie ad “Umbria per tutti” la Regione si pone all’avanguardia a livello nazionale nelle politiche di inclusione con un piano operativo, a partire dal progetto di vita e dal diritto al lavoro, tema fondamentale per la dignità e l’autonomia di ogni persona, e comunque in ogni ambito della vita quotidiana nella quale i diritti debbono essere uguali per tutti” – dichiara la Presidente Stefania Proietti.

Nel dettaglio, il contributo, istituito con delibera regionale n. 1024/2025, è rivolto a cittadini minorenni, adulti e anziani con riconoscimento di grave disabilità ai sensi della Legge 104/92 (articolo 3, comma 3) che rispettino specifici requisiti sanitari ed economici. L’ISEE richiesto non deve superare i 50.000 euro per adulti e anziani (ISEE sociosanitario ristretto) e i 65.000 euro per i minorenni (ISEE per prestazioni agevolate rivolto a minorenni e famiglie con minori).

Le risorse complessive ammontano a due milioni di euro, suddivise tra i distretti sanitari delle due Aziende Sanitarie regionali. Le domande devono essere presentate esclusivamente via Posta Elettronica Certificata (PEC) agli indirizzi indicati negli avvisi pubblici.

Per informazioni complete, requisiti dettagliati e modulistica, è possibile consultare le pagine dedicate:

USL Umbria 1 https://www.uslumbria1.it/wp-content/uploads/2022/07/Allegato-A-Avviso-e-Schema-di-Domanda.pdf

USL Umbria 2: https://www.uslumbria2.it/amministrazione-trasparente/criteri-e-modalita