 Umbria per tutti: prorogato al 31 marzo il termine per il contributo per l'assistenza a disabili gravi - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Umbria per tutti: prorogato al 31 marzo il termine per il contributo per l’assistenza a disabili gravi

Redazione

Umbria per tutti: prorogato al 31 marzo il termine per il contributo per l’assistenza a disabili gravi

Lun, 05/01/2026 - 09:55

Condividi su:

Prorogato al 31 marzo 2026 il termine per presentare domanda di accesso al contributo economico destinato alle persone con grave disabilità residenti in Umbria, al fine di permettere l’utilizzo di tutte le risorse messe a disposizione della Regione da parte della più ampia platea di persone e famiglie.

“Un’importante opportunità che si inserisce nel più ampio Piano di azione regionale ‘Umbria per tutti’ e nella declinazione del progetto di vita e che, per la prima volta, sostiene tutte le famiglie e le persone con disabilità grave”, dichiara la Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti. “Si tratta di un sostegno concreto da 300 euro mensili, fino a 1.200 euro per il 2025, pensato per alleggerire il carico delle spese quotidiane che gravano sulle famiglie. La misura è parte integrante del Progetto di vita personalizzato e partecipato, così come previsto dal DLgs 62/2024 e di cui l’Umbria è uno dei 9 territori di sperimentazione in Italia. Il contributo può essere utilizzato per assumere assistenti personali, acquistare servizi di assistenza domiciliare, pagare il canone di locazione per progetti di vita autonoma o acquisire ausili tecnologici. La Regione Umbria conferma così il proprio impegno, mettendo al centro la dignità e l’autonomia delle persone con disabilità e il supporto alle loro famiglie.”

“Il Piano di azione regionale “Umbria per tutti”, implementato con questa ulteriore azione, rappresenta un impegno concreto e ambizioso a favore delle persone con disabilità per costruire una società più equa, dove ogni persona possa vivere con dignità, autonomia e piena partecipazione. Delinea una governance partecipativa, una programmazione strutturale di risorse e progetti innovativi: grazie ad “Umbria per tutti” la Regione si pone all’avanguardia a livello nazionale nelle politiche di inclusione con un piano operativo, a partire dal progetto di vita e dal diritto al lavoro, tema fondamentale per la dignità e l’autonomia di ogni persona, e comunque in ogni ambito della vita quotidiana nella quale i diritti debbono essere uguali per tutti” – dichiara la Presidente Stefania Proietti.

Nel dettaglio, il contributo, istituito con delibera regionale n. 1024/2025, è rivolto a cittadini minorenni, adulti e anziani con riconoscimento di grave disabilità ai sensi della Legge 104/92 (articolo 3, comma 3) che rispettino specifici requisiti sanitari ed economici. L’ISEE richiesto non deve superare i 50.000 euro per adulti e anziani (ISEE sociosanitario ristretto) e i 65.000 euro per i minorenni (ISEE per prestazioni agevolate rivolto a minorenni e famiglie con minori).

Le risorse complessive ammontano a due milioni di euro, suddivise tra i distretti sanitari delle due Aziende Sanitarie regionali. Le domande devono essere presentate esclusivamente via Posta Elettronica Certificata (PEC) agli indirizzi indicati negli avvisi pubblici.

Per informazioni complete, requisiti dettagliati e modulistica, è possibile consultare le pagine dedicate:

USL Umbria 1 https://www.uslumbria1.it/wp-content/uploads/2022/07/Allegato-A-Avviso-e-Schema-di-Domanda.pdf

USL Umbria 2: https://www.uslumbria2.it/amministrazione-trasparente/criteri-e-modalita

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Terni

All’ospedale di Terni donati 11 televisori con supporti e un monitor multiparametrico

Terni

Sotto al diluvio la Ternana batte 2-1 il Livorno in rimonta | Pagelle

Perugia

Bartoccini, al posto di Giovi in panchina arriva Stefano Micoli

dalle città

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

Maltempo a Roma, si allaga seminterrato: salvate due ragazze

Ultim'ora Italia

Djokovic, annuncio a sorpresa: lascia la PTPA, il sindacato che aveva fondato

Ultim'ora Italia

Chalamet, dedica d’amore a Kylie Jenner. E lei ricambia
Ultim'ora Italia

Addio a Eva Schloss, amica d’infanzia e sorellastra di Anne Frank

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!