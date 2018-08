Umbra Acque, tutte le informazioni sul Bonus Sociale Idrico

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Sulla base della Deliberazione 897/2017 e successiva Del. n.227/2018, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA (ex AEEGSI) ha istituito in tutta Italia il BONUS SOCIALE IDRICO.

Da ultimo con Determinazione 14/2018 l’ARERA ha definito le procedure di dettaglio per la validazione delle richieste di bonus sociale idrico.

Possono ottenere il Bonus, tutti gli utenti con Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore ad € 8.107,50, limite che sale ad € 20.000 se si hanno più di 3 figli fiscalmente a carico.

La richiesta andrà presentata al proprio Comune di residenza (o ai Caf delegati dal Comune), a partire dal 1 luglio 2018, congiuntamente alla domanda per il bonus elettrico e/o gas e, quando accettata, permetterà di usufruire di uno sconto in bolletta pari al costo di 18,25 mc annui, equivalenti a 50 litri al giorno per ciascun componente del nucleo familiare.

Lo sconto verrà erogato direttamente in bolletta, per chi ha un contratto diretto, mentre l’utente indiretto, cioè la famiglia che vive in un condominio e non ha un contratto proprio di fornitura idrica, lo riceverà in un’unica soluzione (su conto corrente, o con assegno non trasferibile).

Al fine di consentire di dare attuazione delle disposizioni sul bonus idrico l’ARERA ha, di volta in volta, trasmesso le relative delibere e determinazioni all’Associazione Nazionale Comuni Italiani, (ANCI).

Il modulo da presentare è disponibile sul sito dell’Arera https://www.arera.it nella sezione dedicata al bonus sociale e nel sito dell’AURI http://www.auriumbria.it/idrico/ nella sezione Tariffa.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa