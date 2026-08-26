Umbertide torna indietro nel tempo, al via la 25^ edizione della “Fratta dell’800” - Tuttoggi.info

Da giovedì 27 a domenica 30 agosto il centro storico di Umbertide tornerà ad aprirsi come un grande teatro a cielo aperto in occasione della 25ª edizione della “Fratta dell’800”. La manifestazione, presentata nella sala del Consiglio comunale, festeggia un traguardo d’eccezione riconfermandosi tra gli appuntamenti rievocativi più attesi del territorio.

Quattro giornate fitte di appuntamenti trasformeranno la città tra personaggi in costume d’epoca, teatro di strada, concerti, battaglie risorgimentali, spettacoli circensi e performance itineranti. Tra le novità di quest’anno figura il potenziamento delle attività pomeridiane per bambini e famiglie, oltre alla valorizzazione di Piazza Mazzini, fresca di inaugurazione. Non mancherà la componente enogastronomica grazie all’apertura delle storiche taverne e osterie che proporranno i piatti della tradizione tifernate e umbertidese.

L’edizione del venticinquennale vede una stretta sinergia tra enti e associazioni del territorio: per la prima volta la gestione tecnica e burocratica è stata affidata alla Pro Loco di Umbertide, guidata da Antonio Bussotti, in collaborazione con il Comune. La direzione artistica e teatrale è curata dall’Accademia dei Riuniti insieme al coordinatore Achille Junior Roselletti. Il progetto ha inoltre ottenuto un importante sostegno economico da parte del GAL Alta Umbria, che ha stanziato un contributo di 69.900 euro tramite il bando per gli eventi locali.

“Ogni anno, grazie all’impegno di concittadini, associazioni e giovani, il nostro passato torna a vivere in un’atmosfera unica” ha commentato la vicesindaco con delega alla Cultura, Annalisa Mierla. “Il 25º anniversario rende questa edizione particolarmente significativa, con l’auspicio che possa rafforzare i legami della comunità e rendere la città sempre più attrattiva”.