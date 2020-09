Umbertide pronta a celebrare patrona Madonna della Reggia | Programma - Tuttoggi

Martedì 8 settembre Umbertide si appresta a celebrare la Madonna della Reggia, patrona della città.

Alle ore 11.30 il vescovo di Gubbio Luciano Paolucci Bedini celebrerà la Santa Messa solenne all’aperto, nel giardino retrostante la Collegiata. Alla cerimonia religiosa prenderà parte il sindaco Luca Carizia, accompagnato dal gonfalone del Comune di Umbertide.

Alle 21, in piazza Matteotti, è previsto il tradizionale concerto in onore delle festività patronali della Banda Città di Umbertide, diretta dal maestro Galliano Cerrini. Il pubblico sarà allietato con brani tratti dal repertorio classico e moderno, alternando melodie vivaci a motivi leggeri e soavi. Ospiti della serata saranno alcuni membri dell’associazione culturale “Argento Vivo”, che offriranno uno spettacolo in cui diverse forme d’arte entreranno in sinergia completa.

Il concerto aprirà la 33^ Rassegna delle bande musicali “Città di Umbertide”, in programma fino all’11 settembre.



Al termine dell’esibizione della banda cittadina, alle ore 23, sempre in piazza Matteotti, avrà luogo l’estrazione dei numeri vincenti della lotteria di beneficenza organizzata dal comitato di Umbertide dell’Associazione Umbra Contro il Cancro. I festeggiamenti in onore della Madonna della Reggia proseguiranno con le Fiere di Settembre, in programma venerdì 11, sabato 12 e domenica 13.