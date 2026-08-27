Umbertide, inaugurata la nuova Piazza Mazzini - Tuttoggi.info

È stata inaugurata stamattina (27 agosto), la nuova Piazza Mazzini, completamente riqualificata e restituita alla comunità come luogo di incontro, condivisione e identità collettiva.

Piazza Mazzini è da sempre il cuore pulsante di Umbertide: il luogo dove ci si incontra, si scambiano due parole, si festeggia, si condividono momenti di vita quotidiana e si costruiscono ricordi. Oggi questo spazio torna ad accogliere cittadini e visitatori in una veste rinnovata, più bella, funzionale accogliente, mantenendo intatta la sua vocazione di punto di riferimento con al centro la Collegiata. LEGGI DETTAGLI E VEDI FOTO.