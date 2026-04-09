Umbertide. I “Violenti” di ‘O Zulù e Caterina Bianco protagonisti al Cinema Metropolis - Tuttoggi.info

Sabato 11 aprile, alle 21.15, arrivano al Cinema Metropolis di Umbertide Luca ‘O Zulù Persico, voce e penna dei 99 Posse, e la producer e polistrumentista Caterina Bianco, con il progetto Violenti.

Pensato inizialmente per il teatro e legato a doppio filo a Vocazione Rivoluzionaria – L’autobiografia mai autorizzata di Luca Persico (Edizioni Il Castello, 2024), Violenti si è trasformato in un disco articolato in tre atti, ognuno dedicato a un decennio del percorso umano e musicale dell’artista: il primo attraversa gli anni con la 99 Posse fino agli eventi di Genova 2001, il secondo racconta la crisi, la rinascita e il ritorno sul palco, il terzo si apre con la nascita del figlio, momento in cui ’O Zulu ritrova libertà e leggerezza, lasciandosi guidare dal puro piacere di fare musica.

In Violenti, i testi di ‘O Zulù, liberi dagli schemi della forma canzone, si vestono di nuova forza accompagnati da scenari sonori a volte sinfonici, a volte elettronici, dipinti dal vivo strato dopo strato dal violino e dai synth di Caterina Bianco. Attorno alle parole, la raffinata produzione artistica della stessa Caterina, con Michele De Finis e Antonio Dafe, dipinge scenari ora più minimali e crepuscolari, ora più sinfonici, rispettando quelle parole cercando di estenderne il senso.

Quello di sabato a Umbertide è il primo di tre nuovi appuntamenti extra di Lanterna Magica Vol. 2, rassegna multidisciplinare promossa dall’associazione umbertidese Effetto Cinema e realizzata con il sostegno dei Fondi PR – FESR 2021-2027 – Priorità 1 – OS 1.3. – Azione 1.3.4. Bando per il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo – anno 2024 – CUP G88C25000160009 COR 24399674.

Luca Persico, frontman dei 99 Posse, gruppo fondato nel 1991 al Centro Sociale Occupato Autogestito Officina 99 di Napoli, ha iniziato la sua carriera negli anni ’80 come dj e conduttore radiofonico, per poi diventare uno dei protagonisti della stagione italiana delle posse, pubblicando numerosi album, come Rafaniello/Salario Garantito (1992), Curre curre guagliò (1993), Incredibile opposizione live (1994), Guai a chi ci tocca (1995), Cerco Tiempo (1996), Corto circuito (1998), La vida que vendrà (2000) e Na9910 (2001). Dopo lo scioglimento dei 99 posse nel 2002, si dedica a esperienze artistiche e politiche internazionali, che influenzano la sua evoluzione musicale, portandolo a nuovi progetti come Al Mukawama. Negli anni successivi l’artista continua a collaborare con altre personalità del mondo della musica e, dal 2009, riunisce i 99 Posse pubblicando nuovi dischi. Dal 2017 intraprende anche una carriera solista, iniziando a lavorare alla sua versione “frontale”, lo spettacolo Violenti, che dopo cinque anni di rodaggio e perfezionamenti oggi diventa un innovativo progetto discografico.

“Violenti – spiega Persico – è un viaggio alla riscoperta di parole edite, che parte da parole inedite, fino ad oggi, quasi a voler raccontare la storia che mi ci ha condotto. Violenti è l’occasione per raccontare il lato B del viaggio, la storia di quell’ inquietudine, di quel fastidio, di quel senso di disagio che mi accompagnano da sempre ma che via via si definiscono sempre meglio fino a diventare alla fine, che è anche l’inizio di questo viaggio, la cifra stessa della mia scrittura”.

Info e biglietti: https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=661362&InstantBuy=1

Luogo: Cinema Metropolis, piazza Carlo Marx, UMBERTIDE, PERUGIA, UMBRIA