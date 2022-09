Umbertide, un avviso pubblico per decorare e gestire 7 rotatorie - Tuttoggi

In tutto sono sette le rotatorie individuate nel nuovo avviso: quella di Via Morandi, incrocio con via Primo Maggio, di via Pertini (intersezione con via Portella della Ginestra), di via Capitini (intersezione con via Cavour), di via Maestri del Lavoro (quartiere Fontanelle), rotatoria via Spoletini (intersezione con via Calabria e via Madonna del Moro), della zona industriale Pian d’Assino e di via Caravaggio.

In particolare, con il contratto di sponsorizzazione l’Amministrazione comunale intende affidare la realizzazione e la manutenzione delle aree verdi all’interno delle rotatorie stradali. E’ prevista la gestione e cura dell’area verde all’interno di rotonde già esistenti e la gestione degli allestimenti esistenti di tipo stagionale. Il contratto di sponsorizzazione, avrà durata da un minimo di 3 ad un massimo di 7 anni a decorrere dalla stipula dell’atto medesimo.

Gli interessati alla sponsorizzazione dovranno presentare le domande entro le ore 13 del 28 ottobre 2022. La documentazione da fornire (insieme a tutti i dettagli tecnici) è disponibile nell’avviso pubblico. Gli interessati, possono ottenere informazioni sulla procedura presso il IX Settore del Comune di Umbertide telefonando ai numeri 0759419248 o per email: l.antoniucci@comune.umbertide.pg.it.