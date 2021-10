Da Umbertide all'Amsterdam Dance Event, Manu P tra i big europei della musica elettronica - Tuttoggi

Il dj altotiberino Manuel Pacciarini sarà tra i protagonisti di uno degli eventi musicali del genere più grandi del continente

Dalla sua Umbertide all’Amsterdam Dance Event (ADE), l’evento di musica elettronica più grande in Europa. Dj Manu P – al secolo Manuel Pacciarini – sarà infatti tra i protagonisti dell’appuntamento olandese che coinvolge migliaia di artisti, performer, promoter e organizzatori di eventi da tutto il mondo.

La data importante è il prossimo 14 ottobre, quando avrà luogo The Cage, kermesse musicale organizzata proprio da Manu P, insieme all’Ade, al “Prik” di Amsterdam. “The Cage – spiega Manuel – è il mio brand di eventi, con il quale organizzo serate in italia e non solo, affiancato al quale c’è anche la mia etichetta discografica Finish Team Records“.

Alla maratona musicale olandese – dalle ore 17 alle 23:59 – parteciperanno molti dei dj resident di The Cage come Andrea Rubolini (anch’esso di Umbertide), Michele Tomassini, Riccardo Scimmi e altri amici e collaboratori di Manu P come Robert Hein, Federico Rosa, SPTFR, 18East e Simone Camorri.

“Quello che tengo a far percepire – dichiara Pacciarini – è che partecipare con un proprio brand ad un evento del genere, di importanza mondiale, dove ci sono tutti i big del settore e dare l’opportunità a tutti questi componenti di farne parte è una cosa veramente difficile da raggiungere, e questa opportunità l’ho ottenuta fidandomi e dando spazio ai miei collaboratori. Soprattutto in questo momento si deve avere una mentalità aperta e collaborativa che permette di poter fare cose che sembrano inarrivabili”.

La fama di Manu P in ambito musicale è in ascesa ormai da tempo. Nonostante la sua giovane età (34 anni) ha già acquisito una straordinaria esperienza esibendosi in prestigiosi club umbri – come Formula Disco, Matrioska, Gradisca, Charly e il famigerato Red Zone – ma anche in club europei come City Hall Barcellona, Traxx Club Vigo e Union Club London. Diventato produttore pubblica 7 dischi dal 2009 al 2015, creando poi la sua etichetta, la Finish Team Records. Il primo EP prodotto da quest’ultima è “Randy Athos”, che di recente ha superato le 250.000 ricerche su Shazam.

Prima dell’Amsterdam Dance Event Manu P il 7 ottobre – dopo due anni di stop a causa delle chiusure imposte dal Covid-19 – tornerà a suonare in uno dei locali più famosi e conosciuti al mondo, il Ministry of Sound di Londra.