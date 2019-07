Ufficiale, Sir ad Heynen: “A Perugia per vincere!”

E’ arrivata l’ufficialità: Vital Heynen è il nuovo allenatore della Sir Safety Conad. Belga, nato cinquanta anni fa a Maaseik, sarà il quinto coach dei Block Devils.

Il campionato italiano è una novità assoluta per Heynen, che ci arriva da campione del mondo in carica, dopo un lunghissimo giro per tutto il Vecchio Continente. Giro che ha portato Heynen, dopo l’esordio in patria per sei stagioni costellate di vittorie con il Noliko Maaseik, ad allenare tra club e nazionali in Gernania (sia con la nazionale che sulla panchina del Friedrichshafen), Polonia (anche in questo caso sia in nazionale che con il Bydgoszcz), Francia (al Tours) e Turchia (allo Ziraat Ankara), senza dimenticare il ritorno in Belgio come coach della nazionale. Giro che ha riempito il bagagliaio di Vital di tante esperienze tecniche e di gestione degli uomini, tattiche e morali che saranno fondamentali nella sua avventura bianconera al pari delle sue idee di gioco.

Un vincente

Heynen porta al PalaBarton anche una bacheca ricca di trofei e medaglie. L’oro con la Polonia (di cui è attualmente il tecnico con Leon tra i suoi giocatori) ed il bronzo con la Germania nelle ultime due edizioni dei Mondiali sono certamente il fiore all’occhiello, ma non vanno dimenticati i cinque scudetti, le cinque coppe nazionali e le quattro supercoppe di Belgio vinte con il Noliko (con un secondo ed un terzo posto nelle Cev Cup del 2008 e 2010) nonché le tre coppe nazionali e le tre supercoppe tedesche conquistate con il Friedrichshafen, ultima squadra di club allenata da Heynen.

“A Perugia per provare a vincere tutto”

Il nuovo tecnico bianconero, attualmente a Chicago per la Final Six della Volleyball Nations League alla guida della Polonia, è raggiante per l’accordo raggiunto con la società bianconera:

“Perché Perugia? Per tre motivi ben precisi. Il primo è il presidente perché quando ci ho parlato ho sentito subito un bel feeling e che siamo molto simili ed in sintonia. Il secondo è Perugia, intesa come città e come pubblico. Perugia è una città che vive per la pallavolo, è una piazza “nuova” in grandissima crescita. Ed io come allenatore mi sento un po’ come Perugia. Il terzo è la squadra, una grande squadra di altissimo livello, una squadra che dovrà lottare per vincere tutto, in primis il campionato italiano che reputo l’obiettivo più importante. Avevo avuto in passato qualche contatto con la pallavolo italiana, ma per me l’aspetto emotivo è una cosa importante e questa è stata la prima volta in cui ho sentito che la situazione, la squadra ed il momento erano quelli perfetti per venire. Poi sono una persona curiosa, amo cambiare e quindi era impossibile dire di no a Perugia!”.

Heynen sfoggia un italiano già molto buono (“Lo sto studiando perché penso sia importante parlare la lingua del paese dove lavoro, è una forma di rispetto verso la società e verso l’ambiente”) e traccia a grandi linee quello che sarà da ottobre in avanti:

“I giocatori che fanno parte della squadra li conosco molto bene, negli anni li ho affrontati molte volte da avversario. Ovviamente avrò modo poi di parlare con ognuno di loro, ma per adesso posso dire che la cosa principale sarà lavorare insieme per la costruzione della squadra, costruire un team che gioca d’insieme, un gruppo unito e con un solo spirito. Tutti aspetti per me molto importanti. Sarò a Perugia per l’inizio della preparazione e poi al termine degli impegni con la Polonia. Quali sono i miei obiettivi a Perugia? Gli stessi della società, vincere!”.

