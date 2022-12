Ucciso da colpo di fucile esploso per sbaglio da familiare, disposta l’autopsia

Tragedia di Narni Scalo, disposta l'autopsia per chiarire i contorni dell'incidente che ha provocato la morte di un settantenne

Sarà l’autopsia a chiarire alcuni aspetti della morte del settantenne ucciso da un colpo di fucile a Narni nella sua abitazione. La Procura della Repubblica di Terni, infatti, ha disposto l’esame autoptico sul corpo dell’anziano, deceduto all’ospedale di Terni martedì sera.

Secondo quanto ricostruito, la tragedia è avvenuta in un’abitazione di Narni Scalo dove due persone stavano contrattando la vendita di un fucile, regolarmente detenuto dal settantenne. Ad un certo punto, però, una familiare dell’uomo avrebbe fatto inavvertitamente partire un colpo, che lo ha colpito. Immediatamente è scattata la corsa al pronto soccorso, ma per il settantenne non c’è stato nulla da fare.