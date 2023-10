Ubriaco tenta di fermare le auto e schiaffeggia e spintona un carabiniere: 26enne arrestato - Tuttoggi.info

Ubriaco in mezzo alla strada tentava di bloccare le auto, e quando sono arrivati i carabinieri per metterlo in salvo, alla vista dei militari il giovane 26enne rumeno, da anni residente a Cannara, si è agitato ancora di più, imprecando contro tutti gli automobilisti che si erano fermati in zona e anche nei confronti della fidanzata, che tentava invano di calmarlo; inoltre, ha pure tirato un ceffone a un carabiniere, spintonandolo poi a terra.

Per questo l’uomo è stato arrestato dai militari del radiomobile di Assisi per lesioni aggravate, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. I fatti sono accaduti in via Sant’Angelo, dove i militari sono arrivati allertati dagli automobilisti che rischiavano di investire il giovane. Ma il 26enne non solo ha insultato tutti gli automobilisti che si erano fermati in zona e anche nei confronti della fidanzata, che tentava invano di calmarlo, e pure ai militari, uno dei quali è stato prima colpito da un ceffone e poi spintonato a terra. Dopo l’arresto è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma in attesa del rito direttissimo, che si è svolto nel pomeriggio successivo presso il Tribunale di Spoleto, dove il l’uomo ha patteggiato una condanna a sei mesi di reclusione con sospensione della pena.