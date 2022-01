Ubriaco, minaccia di morte la figlia e i vicini

Necessario l'intervento della polizia in via Settevalli per fermare la furia del 54enne, poi portato in Questura e denunciato

Ubriaco, ha preso di mira i vicini, accusandoli di ospitare la figlia, minacciata di morte.

Scene di follia in via Settevalli, dopo i poliziotti sono intervenuti a seguito di una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa della Questura.

I poliziotti della Squadra Volante, giunti immediatamente sul posto, hanno individuato il 54enne, in evidente stato di ebbrezza, che nonostante la presenza degli agenti continuava a inveire nei confronti dei vicini. Sentiti i presenti, i poliziotti hanno appreso che l’uomo si era messo alla ricerca della figlia, allontanatasi di casa, e ritenendo che si trovasse nell’abitazione dei vicini aveva iniziato a urlare contro di loro e a minacciare di “fare fuori” la figlia una volta tornata a casa.

Gli operatori, a quel punto, hanno accompagnato l’uomo presso gli uffici della Questura per le procedure di identificazione.

Terminati gli accertamenti di rito, dai quali è emerso che l’uomo era dedito all’abuso di alcolici, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno proceduto a deferirlo all’autorità giudiziaria per il reato di minacce.