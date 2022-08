Ubriaco minaccia moglie e figli, arrestato per maltrattamenti in famiglia

L'episodio non era un caso isolato

Arrestato per maltrattamenti in famiglia cittadino straniero resosi responsabile di gravi episodi di violenza nei confronti del nucleo familiare. L’uomo era già noto alla Polizia per i reati di guida in stato di ebbrezza e di molestie.

La rabbia contro i figli

In particolare, nella serata del 29 agosto, gli operatori della Squadra Volante sono intervenuti presso l’abitazione del cittadino straniero, in quanto l’uomo stava dando in escandescenza contro i tre figli. Terrorizzati, si erano rifugiati nel pianerottolo condominiale chiedendo aiuto vista l’assenza della madre che in quel momento si trovava fuori casa per lavoro.