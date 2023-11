Ubriaco litiga col padrone del bar e poi spara per strada: arrestato 30enne - Tuttoggi.info

Litiga al bar, e palesemente ubriaco, spara per strada con una pistola legalmente detenuta: è stata la notte brava di un trentenne di origini romane, arrestato dai carabinieri e ora in carcere a Capanne.

I fatti sono accaduti nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 novembre 2023 e ad allertare i militari diverse segnalazioni dai pressi di un bar in Viale San Sisto di Perugia. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia e della Stazione di Castel del Piano che si sono subito messi sulle tracce di un’autovettura sulla quale il trentenne si era allontanato.

Dalla ricostruzione dei fatti l’uomo, incensurato, regolarmente titolare di porto d’armi per uso sportivo, dopo una lite scoppiata all’interno del bar, visibilmente alterato, probabilmente perché ubriaco, si era allontanato dal locale minacciando di recarsi presso la propria abitazione per prendere una pistola. In breve tempo i militari sono riuscititi a rintracciare l’auto del 30enne, che alla loro vista tentava la fuga, esplodendo dei colpi di arma da fuoco mentre era alla guida.

I Carabinieri si sono quindi recati presso il bar, ove poco prima vi era stata la lite, trovando all’interno l’uomo con in mano una pistola mentre discuteva con il proprietario. I militari hanno quindi intimato all’uomo di gettare a terra l’arma e, dopo averlo bloccato, lo hanno tratto in arresto per il reato di porto illegale di armi e munizioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per resistenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo, denunciato anche per guida in stato di ebbrezza (è risultato ubriaco dopo gli esami) e che si è anche visto ritirare la patente di guida, è ora in carcere a Capanne, in attesa dell’interrogatorio di garanzia.