Ubriaco alla guida, auto si ribalta e prende fuoco | Guai per un 22enne tifernate - Tuttoggi

Il giovane aveva un tasso alcolemico 4 volte oltre il llimite, per lui denuncia, ritiro patente e sequestro dell'auto

Ha rischiato grosso, nella notte di domenica (18 luglio), un 22enne tifernate che, ubriaco alla guida, ha perso il controllo dell’auto in località Baucca (Città di Castello), dove la vettura si è addirittura ribaltata e ha preso fuoco.

Gli accertamenti dei carabinieri hanno fatto emergere che, quella sera, il ragazzo – soccorso dal 118 e trasportato subito all’ospedale di Perugia, dove al termine di approfonditi esami è stato dimesso e giudicato guaribile in 20 giorni – aveva un tasso alcolemico di 4 volte sopra il limite.

Inevitabile è scatta la denuncia per guida in stato di ebbrezza per il 22enne, a cui è stata anche ritirata la patente e sequestrata la vettura, letteralmente carbonizzata dalle fiamme.

Anche un altro tifernate – 32enne – è stato denunciato per lo stesso motivo. Il giovane, sempre domenica scorsa, alle prime ore del mattino, ha sbandato con la sua utilitaria finendo dentro una cunetta stradale in località Vingone. Dopo le cure mediche – per lui 7 giorni di prognosi – è stato appurato che il giovane aveva un tasso alcolemico di 3 volte oltre il consentito.