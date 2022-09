Ubriaco e sotto effetto di droghe distrugge la casa e aggredisce Carabinieri, arrestato - Tuttoggi

Ubriaco e sotto effetto di droga, 53enne crea il panico in casa. Aggredisce sanitari del 118. Arrestato e pinatonato in ospedale

Nella notte tra il 31 agosto e il pirmo settembre il personale della Stazione Carabinieri di Giove ha tratto in arresto un uomo 53enne romano, residente ad Attigliano (TR) per violenza e resistenza a P.U. ex artt. 336 e 337 C.P..

Uomo distrugge la casa

I militari erano intervenuti, in seguito alla telefonata pervenuta alla Centrale Operativa di Amelia, per sedare una lite in famiglia che vedeva coinvolto il 53enne e la sua compagna convivente presso la loro abitazione di Attigliano, dove l’uomo aveva messo a soqquadro l’abitazione rompendo suppellettili e arredamenti.