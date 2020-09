Ubriaco a zig-zag sul Raccordo, rischia più volte un incidente: denunciato. L’uomo, un 42enne incensurato di nazionalità italiana, è stato fermato da personale del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche, allertato da altri automobilisti.

La pattuglia, con non poca difficoltà, è riuscita, evitando che il conducente in questione causasse un incidente, a bloccarne la marcia, in sicurezza, in una piazzola di sosta prima di una galleria.

L’uomo conduceva il mezzo zigzagando e passando senza le giuste precauzioni dalla corsia di marcia alla corsia di sorpasso rischiando in più occasioni di entrare in collisione sia con il guard rail di destra che il new jersey di sinistra.

Il momento più pericoloso è stato quando il soggetto ha mancato per poco una collisione frontale con la cuspide di uno svincolo.

Richiesto l’ausilio di una pattuglia della polizia stradale il soggetto veniva sottoposto a due prove etilometriche risultate entrambe positive.

All’uomo veniva immediatamente ritirata la patente di guida e veniva denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebrezza alcoolica mentre il mezzo veniva recuperato attraverso carro attrezzi ed affidato ad un soccorso stradale per la custodia.

(foto generica d’archivio)