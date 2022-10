Ubriachi alla guida, la Polizia locale ritira due patenti

I controlli da parte delle pattuglie degli agenti nelle strade locali

Nel corso di una serie di controlli effettuati nei giorni scorsi, gli agenti della polizia locale di Foligno hanno fermato due automobilisti in stato di ebbrezza con un tasso alcolico elevato.

A seguito delle verifiche effettuate con l’utilizzo dell’etilometro in dotazione, un conducente veniva trovato al volante con un tasso alcolico superiore di due volte il limite mentre il secondo presentava un tasso alcolico superiore di tre volte lo stesso limite. Gli agenti della polizia locale hanno contestato loro la violazione dell’articolo 186 del Codice della Strada, con il conseguente ritiro delle patenti di guida per la relativa sospensione per un periodo da sedici a trentasei mesi, nonché la decurtazione di 10 punti dal titolo di guida. Entrambi gli automobilisti sono stati segnalati alle competenti autorità per i provvedimenti di rispettiva competenza in relazione alla guida in stato di ubriachezza.