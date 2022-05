Ubriachi al volante, ora è allarme | Ennesimo incidente e altre 2 denunce - Tuttoggi

La Polizia tifernate, dopo aver appurato che i conducenti dei veicoli non avevano riportato ferite, ha constatato il manifesto stato di ebbrezza del giovane, che alla prova dell’alcoltest è risultato avere un tasso alcolemico quasi quattro volte superiore al limite consentito. Il 25enne, neopatentato, è stato quindi deferito all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale. Inevitabile anche il ritiro della patente di guida.

Il secondo episodio è avvenuto nel quartiere La Tina, durante un posto di controllo in via Cadibona. Erano circa le 5 del mattino quando gli agenti hanno visto sopraggiungere un’utilitaria e, insospettiti per l’orario, hanno deciso di sottoporre il conducente 22enne al controllo. Alla richiesta di esibire i documenti, però, il giovane è sceso dall’auto mostrando, fin da subito, un equilibrio precario e incerto, emanando un forte odore di alcol.

Dopo una doppia verifica con l’etilometro, sempre con esito positivo, il giovane è risultato avere un tasso alcolemico quasi tre volte superiore al limite consentito. Per questo motivo il 22enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’aver commesso il fatto tra le ore 22 e le 7 del mattino. Gli agenti hanno anche proceduto al ritiro della patente di guida.