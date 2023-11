Ubriaca alla guida provoca incidente frontale - Tuttoggi.info

Denuncia in stato di libertà e patente ritirata dopo incidente frontale: donna di 34 anni positiva ad alcoltest

Nel primo pomeriggio di domenica i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Amelia sono intervenuti a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto due vetture nel Comune di Narni, lungo la S.S. 3 “Tiberina”: una Lancia Y, condotta da una 34enne, ed una Fiat Panda con a bordo una coppia di 60enni. Le due vetture sono rimaste coinvolte in un incidente frontale , con conseguenze lievi solo per i coniugi, trasportati comunque presso l’ospedale di Terni per le cure del caso. La 34enne, illesa, è invece risultata positiva all’alcoltest: per lei è così scattata la denuncia in stato di libertà, oltre all’immediato ritiro della patente.