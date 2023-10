Tutto pronto per Unto Assisi 2023: un mese di eventi in centro e frazioni nel segno dell'olio - Tuttoggi.info

Passeggiate, visite guidate ai frantoi e all'Assisi Romana, pranzi e degustazioni, mostre: il programma dal 21 ottobre al 19 novembre

Tutto pronto per Unto Assisi 2023, con partenza nel weekend da Santa Maria degli Angeli, Castelnuovo e Tordandrea, la mostra mercato tra fine ottobre e inizio novembre al Monte Frumentario nel centro storico di Assisi con tanti eventi collaterali (l’1 novembre si rinnoverà il premio Falchetti, giunto alla decima edizione, ma nel programma ci sono assaggi, degustazioni, concerti, visite guidate e mostre) e poi iniziative in tutte le frazioni.



Si parte nel weekend a Santa Maria degli Angeli, sabato 21, con una passeggiata seguita da bruschettata e cena, spettacolo medievale con mangiafuoco e altre attrazioni dei Majores Ballistarii di Assisi (info, costi e prenotazioni 335 350460 e 329 4513704). Il giorno dopo, domenica 22, a Castelnuovo e Tordandrea, una passeggiata a toccare di mattina i principali luoghi di Castelnuovo e – dopo un brunch – quelli di Tordandrea (info, costi e prenotazioni 338 6150791 e 334 6608345).



Fitti gli appuntamenti di Unto Assisi 2023 nel centro storico di Assisi, dal 28 ottobre all’1 novembre: oltre alla mostra mercato al monte Frumentario (dalle 9 alle 17, ingresso libero), tanti gli eventi, molti gratis, per grandi e piccoli. Oltre a mostre (con sculture in legno d’olivo, in ricamo punto Assisi e dedicate alle olive) anche degustazioni, visite guidate ai frantoi, al bosco di San Francesco e all’Assisi Romana, concerti, e anche appuntamenti per bimbi.



Sabato 28 ottobre 2023 nel cuore verde dell’Umbria e durante il programma di Unto 2023 si terrà la prima edizione de ‘La Grande Pedalata lungo la Fascia olivata Assisi-Spoleto’, evento di apertura della XXVI edizione di Frantoi Aperti in Umbria di cui Unto fa parte, mentre l’1 novembre si rinnova il premio Federico Falchetti, nato 10 anni fa con l’obiettivo di onorare la memoria del giovane assisano, già responsabile dell’ufficio comprensoriale della Coldiretti di Perugia zona di Assisi, e sensibilizzare i giovani al rispetto e alla cura dell’ambiente e degli altri; promosso dalla famiglia Falchetti, il premio si avvale della collaborazione del Comune di Assisi e della Coldiretti.

Unto Assisi 2023 si sposta poi nelle frazioni: ad Armenzano e Costa di Trex il 90 ottobre va in scena “A funghi nel parco – Tra i colori e i sapori dell’autunno”: in compagnia di un esperto micologo è in programma una passeggiata alla ricerca di funghi, merenda, analisi del raccolto (prima e dopo pranzo) e pranzo proposto dalle Pro Loco di Armenzano e Costa di Trex (info, costi e prenotazioni: 333 1297187 – 349 7813886). A Tordibetto e Palazzo il 5 novembre tocca a “Le Colline di Assisi”, con una passeggiata ad anello verso Santa Tecla, colazione in campagna, assaggio di bruschetta e pranzo al CVA “Renato Sensi” organizzato dalle Pro loco di Tordibetto A.P.S. e Pro Loco Palazzo A.P.S. e dall’Associazione Eirene (info, costi e prenotazioni 335 74 06936 339 46 72765 338 63 44821). Il 19 novembre è la volta de “Il fiume Chiascio e i Castelli”, a Petrignano, una passeggiata con pranzo finale (Info e prenotazioni per la passeggiata, gratuita, 333 4714903; info costi e prenotazioni per il pranzo aperto a tutti 339 4614593 entro e non oltre giovedì 9 novembre). Nel pomeriggio alle 15,30 castagnata di San Martino aperta a tutti e gratuita. Il gran finale di Unto Assisi 2023 è poi a Rivotorto e Petrignano con “Escursione nella fascia olivata di Assisi”; prevista una colazione, passeggiata e pranzo a cura delle Pro Loco di Rivotorto e Capodacqua, info costi e prenotazioni 339 2957163 – 334 9964069.