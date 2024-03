Tutto pronto per inaugurare la nuova area per spettacoli viaggianti nel quartiere Biancospino - Tuttoggi.info

Taglio del nastro sabato 23 marzo alle ore 15 in via Pennsylvania, si tratta di un'area con una superficie di 16mila mq | Riqualificata anche tutta la zona circostante

Gualdo Tadino si arricchisce con una nuova, moderna e grande area dedicata agli spettacoli viaggianti, che sarà inaugurata sabato 23 marzo alle ore 15 in via Pennsylvania, nel quartiere Biancospino.

L’Amministrazione comunale ha individuato questa zona della città per realizzare un luogo apposito per le attività di pubblico spettacolo (Luna Park, Circo, ecc.), come è richiesto a tutti i Comuni, e che servirà anche all’ampliamento del verde urbano e alla creazione di nuovi parcheggi.

La nuova area, con una superficie di circa 16.000 mq, a seguito dei lavori effettuati dalla ditta Sima e dalle maestranze del Comune, è stata completamente urbanizzata, permettendo di riqualificare e migliorare un’importante zona cittadina. Gli interventi, nello specifico, hanno riguardato: allargamento sede stradale esistente; realizzazione di due zone parcheggio auto per cittadini e visitatori e altre due per mezzi e servizi degli operatori dello spettacolo; una zona di raccolta rifiuti; il piazzale destinato alle attrezzature del circo e parchi divertimento; una zona di 10 mq per il posizionamento di tre bagni sebach; piantumazione nuovi alberi; illuminazione pubblica di ultima generazione; sistemazione rete idrica.

Il progetto è stato finanziato con le risorse provenienti dagli introiti ottenuti dal Comune dalla vendita ad un gruppo privato del Piazzale della Stazione, zona completamente riqualificata qualche mese fa. La scelta della zona Biancospino è avvenuta a seguito dell’operazione di recupero e miglioramento dell’area inerente proprio il Piazzale della Stazione, che ha permesso di dare un nuovo volto ad una delle zona di ingresso alla città di Gualdo Tadino, e dove oltre a sorgere una nuova attività commerciale, è stato realizzato un nuovo un parco giochi per bambini e sono state piantumate decine di alberi.

La nuova area di spettacoli viaggianti in via Pennsylvania ha ottenuto dagli enti preposti tutte le autorizzazioni necessarie alle attività da svolgersi. Ma non solo. L’area adiacente, infatti, è stata oggetto di lavori di riqualificazione complementari che permetteranno di valorizzare e migliorare la viabilità della zona, garantendo nuove aree di sosta e parcheggio sia per i residenti sia per le attività commerciali che insistono nelle vicinanze e di avere nuove zone verdi grazie alla piantumazione di nuove piante.

“Non ci siamo limitati alla predisposizione di un’area idonea per gli spettacoli viaggianti – ha dichiarato il sindaco Massimiliano Presciutti – ma abbiamo valorizzato e reso più bella e fruibile un’intera zona, in un quartiere molto abitato della città, implementando servizi e piantumando decine di alberi in un contesto urbano. Il prossimo progetto sul quale abbiamo iniziato a lavorare, sarà quello di completare l’area con la realizzazione di un parco dedicato sia ai più piccoli sia agli amanti del benessere psico-fisico. Questo parco sorgerà nella zona verde situata tra, appunto, l’area spettacoli viaggianti ed il ciclodromo “Adolfo Leoni”.