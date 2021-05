"Tutti a raccolta", studenti Dante Alighieri classificati al 4° posto in Italia - Tuttoggi

I ragazzi della 2B della sede centrale della Dante Alighieri di Spoleto sono stati chiamati a realizzare un’azione green liberando il territorio

Si è appena conclusa la seconda edizione del concorso “Tutti a raccolta” legato alla campagna educativa “Idea plastica per pulire il futuro”, promossa da COREPLA, che ha avuto un grande successo ed ha portato l’interesse per il riciclo e riuso dei rifiuti e la sostenibilità ambientale nelle scuole medie italiane.

Raccogliere, riciclare, riutilizzare…ma anche osservare, pensare, agire, documentare. Quando si parla di inquinamento la plastica è l’indiziata numero uno. Ma è davvero tutta colpa sua? Non è un po’ anche colpa nostra e dei nostri comportamenti?

Idea Plastica per pulire il futuro, un concorso per ragazzi in gamba che vogliono salvare il mondo, ha invitato gli studenti, e di riflesso le loro famiglie, a scoprire i corretti comportamenti per raccogliere e riciclare la plastica e a diffondere una coscienza ambientale.

I ragazzi della 2B della sede centrale della Dante Alighieri di Spoleto sono stati chiamati a realizzare un’azione green e liberare il territorio dai rifiuti in plastica, dimostrando che l’unica via per salvare il pianeta è seguire comportamenti sostenibili.

E’ stata individuata all’interno del nostro territorio spoletino come zona da rivalutare un’area adiacente l’accesso alla pista ciclabile di Ponte Bari, il secondo tratto della Greenway. Alla fine del ponte, tra i due torrenti Tessino e Marroggia, c’è una grande area spoglia che i ragazzi con le loro idee e tanta creatività hanno riprogettato come area verde ecosostenibile a servizio dei ciclisti e di tutte le persone che potrebbero trovare in questo luogo un’occasione di piacere e relax!

Una giuria di esperti ha proclamato le 10 classi vincitrici italiane del concorso, dopo un’attenta selezione, e la 2B della Dante si è classificata 4a.

“Complimenti alle classe vincitrice e un ringraziamento speciale a tutti gli alunni partecipanti, che si sono impegnati con tanta creatività dimostrando anche notevoli competenze digitali nell’uso di nuove applicazioni!

L’insegnante Luciana Buscaglia“

Link al libro sfogliabile

In questa pagina i vincitori e la gallery con tutti i progetti in gara.