Turismo, l’esperienza autentica di Orvieto per la Ripartenza - Tuttoggi

Anticipato nei giorni scorsi in occasione della presentazione del rebranding e restyling del portale turistico del territorio www.liveorvieto.com si svolgerà nella mattinata di Martedì 8 giugno a partire dalle ore 11:30, nella Sala DigiPass presso la Biblioteca comunale “L. Fumi” di Orvieto, l’incontro pubblico sul tema Turismo, l’Esperienza Autentica di Orvieto per la Ripartenza – Presentazione del piano di marketing territoriale del Comune di Orvieto.

L’incontro, aperto alla stampa, si aprirà con i saluti e l’introduzione di: Roberta Tardani, Sindaco di Orvieto e assessore al Turismo, Marco Conticelli, Sindaco di Porano, Ente partner del progetto “Il territorio degli Etruschi” e Marcello Pavan,Digital Strategist&Performance H2H.

Successivamente verranno affrontate le seguenti tematiche: Come i turisti vedono Orvieto?Analisi dell’offerta turistica e del sentiment dell’esperienza dei turisti a Orvieto; Tre idee per Orvieto – Le proposte progettuali per valorizzare le risorse turistiche del territorio.

Le conclusioni saranno svolte dall’Assessore al Turismo e alla Cultura della Regione Umbria, Paola Agabiti Urbani.