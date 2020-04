Turismo, la ripartenza può essere nell'extralberghiero: "La gente riscoprirà le campagne" - Tuttoggi

Nel periodo di convivenza col virus che si aprirà con la fase 2 dal 4 maggio, quando si potrà tornare a circolare tra regioni, bisognerà puntare sull’extralberghiero, che potrebbe salvare il turismo umbro. La tesi è di Monica Brunori, imprenditrice di Assisi e presidente del settore extralberghiero di Federalberghi per la provincia di Perugia. E l’Umbria, e Assisi in prima fila, possono essere protagoniste.



In una fase in cui sarà importante mantenere le distanze, è impensabile che ci possa essere una vera e propria stagione turistica, ci saranno però dei flussi ridotti, soprattutto nuclei familiari o piccoli gruppi di amici, che possono essere intercettati cancellando la tassa di soggiorno e il check point. Al turista si fa pagare solo quello che consuma prevedendo agevolazioni parcheggi low cost , sconto su camere e nuclei familiari che prenotano.



Anche la pubblicità che promuove l’Umbria dovrà riconvertirsi, e più che ai grandi gruppi di pellegrini, si dovranno promuovere pacchetti per gruppi piccoli con proposte allettanti in collaborazione con il comparto agro alimentare , rilanciare autarchicamente il turismo italiano che per un periodo sarà il primo cliente.

Ovviamente non va dimenticato l’estero, ma bisogna concepire spot che più che strabiliare con le bellezze dell’Italia, diano la sensazione di vita normale, di non emergenza con contenuti inerenti la sicurezza personale , gel o mascherine e test disponibili in hotel con concertazione sanitaria. Dall’emergenza coronavirus, potrebbero nascere distretti sanitari dedicati ai turisti con tanto di numero verde e pronto intervento.



“La cura è il nostro spot più potente, genera ottimismo illimitato. Le persone riscopriranno le strutture in campagna , i cammini (e Assisi per questo in Umbria è capofila) , le passeggiate , il contatto con gli animali, le fattorie lontano dai luoghi affollati“, spiega Brunori, secondo cui è impensabile che a breve ritroveremo le folle oceaniche nei principali luoghi di interesse umbri e italiani, anche perché la gente ha voglia di spazi aperti e libertà.

Per Assisi l’idea potrebbe essere quella di un nuovo turismo che valorizzi i ‘luoghi segreti’ della città serafica: il campanile di Piazza del Comune e quello di San Rufino, le due Rocche e le porte urbiche, il parco regionale del Monte Subasio. Questo nuovo tipo di turismo potrebbe essere anche l’occasione per coinvolgere le città ‘minori’ del comprensorio, come Cannara, Bevagna, Bettona, Deruta , Torgiano.

D’altronde la concorrenza di altre città d’arte, in alcuni casi anche più blasonate, si battono non solo con musei e gallerie, ma anche con la campagna e libertà di movimento. “Tutte peculiarità di cui l’Umbria è ricca”, aggiunge Brunori, secondo cui l’Umbria e Assisi potrebbero puntare anche alla sinergia tra regioni con affinità territoriali, come le vicine Marche o il poco lontano Abruzzo. “Servirà un sacrificio di almeno 6 mesi poi – dice Brunori – chi ha la forza e le energie per ricominciare probabilmente avrà più opportunità perché non è chiaro se tutti sopravvivranno al ridimensionamento. Ma credo che per il rilancio – conclude – bisognerà puntare sule strutture fuori dai centri abitati“.