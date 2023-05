Turismo e cultura, al via alla formazione per 71 ragazzi grazie all’Arpal

Il tirocinio avrà una durata di 6 mesi e prevede una indennità di partecipazione di 500 euro mensili

Sono 40 gli Enti Locali che hanno risposto al bando realizzato da ARPAL, l’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro, fortemente voluto dall’Assessore regionale al Turismo e Cultura, Paola Agabiti, per l’inserimento di tirocinanti nel settore turismo e cultura.

Dal 1° maggio, per 71 tra ragazzi e ragazze, ha preso avvio il percorso di formazione collegato agli ambiti della promozione turistica, dell’organizzazione, produzione e distribuzione di spettacoli e alla valorizzazione dei beni culturali, ambientali, museali, artistici localizzati in Umbria. Il tirocinio avrà una durata di 6 mesi e prevede una indennità di partecipazione di 500 euro mensili finanziati a valere sulle risorse del POR FSE 2014-2020.

Con questa azione, giunta alla sua seconda edizione, ha sottolineato l’Assessore regionale, la Regione continua a sostenere gli Enti locali nell’opera di formazione di nuove figure professionali e di radicamento delle competenze sul territorio regionale, sia in ambito turistico che culturale, ampliando le opportunità occupazionali. Per molti giovani il tirocinio rappresenta una prima tappa per l’inserimento nel mondo del lavoro, e la Regione vuol favorire la formazione in settori come quello culturale e turistico che si stanno dimostrando fortemente dinamici, con potenzialità occupazionali e di crescita. Di fronte ai cambiamenti che si riscontrano nella domanda e nei bisogni del turista moderno e del fruitore di prodotti culturali, ci si deve porre in maniera proattiva, intercettando esigenze in evoluzione e offrendo servizi di elevata qualità: per questo è indispensabile investire e promuovere la nascita di nuove figure professionali.