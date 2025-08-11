Tuber Fest 2025: Cascia conquista tutti con una serata da record - Tuttoggi.info

Sabato 9 agosto 2025 il centro storico di Cascia si è trasformato in un palcoscenico di sapori, intrattenimento e convivialità, ospitando un’edizione del Tuber Fest che resterà nella memoria di cittadini e visitatori.

Dalle ore 19:00, vie e piazze si sono riempite di profumi e colori grazie alle degustazioni di vini locali abbinate a piatti a base di tartufo estivo e prodotti tipici, proposti da ristoratori e produttori della zona. L’intrattenimento itinerante ha animato il borgo fino al gran finale in Piazzale San Francesco con lo spettacolo dei Magia90 e il dj set di Jessie Diamond, che hanno fatto ballare la città fino a tarda sera. Il Sindaco di Cascia, Mario De Carolis, ha espresso grande soddisfazione: “È stata una serata esplosiva, con un numero altissimo di presenze che ha superato le aspettative. Il Tuber Fest si conferma uno degli eventi di punta dell’estate a Cascia, capace di unire promozione del territorio, valorizzazione delle eccellenze locali e grande capacità di attrarre pubblico”.

Anche l’Amministrazione comunale ha voluto ringraziare quanti hanno contribuito al successo dell’iniziativa, dai volontari agli operatori commerciali, fino ai visitatori che hanno scelto Cascia per vivere un’esperienza autentica e coinvolgente. Il Tuber Fest rientra nel programma Estate a Cascia 2025, che proseguirà nelle prossime settimane con eventi dedicati alla cultura, alla musica e alla tradizione, confermando la città come una delle mete più vive e accoglienti dell’Umbria.