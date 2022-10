Trovato morto in casa a 40 anni, disposta l'autopsia - Tuttoggi

Giovane trovato morto in un'abitazione di Città di Castello, indagano i carabinieri: autopsia per capire le cause del decesso

Si indaga a Città di Castello sulle cause della morte di un 40enne, trovato senza vita nella sua abitazione venerdì sera, all’ora di cena. Il giovane è stato trovato morto dai genitori, con cui abitava in un appartamento in una zona centrale della città. Immediatamente è scattato l’allarme al 118 il cui personale però non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia, che ora stanno compiendo accertamenti nel più stretto riserbo, coordinati dalla Procura della Repubblica di Perugia che ha disposto l’autopsia sulla salma per stabilire con esattezza le cause del decesso.