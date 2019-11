Troppo Pordenone, Perugia crolla 3-0 alla “Dacia Arena”

Non è sicuramente un buon periodo per il Perugia di Oddo, che dopo la sconfitta interna col Cittadella, crolla anche sotto i colpi del Pordenone, 3-0 alla “Dacia Arena” di Udine (13^ giornata).

Sotto il forte temporale la prima vera occasione è proprio per i padroni di casa con Strizzolo, che al 20′ lascia partire un missile dal limite su cui Vicario si supera. Il maltempo non aiuta lo sviluppo del gioco, perciò le squadre ci provano da lontano: al 33′ ecco il tentativo di Rosi, la cui conclusione però termina fuori alla destra del portiere. Al 36′ Pordenone ancora pericoloso: grande palla in mezzo di Misuraca, l’accorrente Pobega impatta di testa e centra la traversa.

A inizio ripresa, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, bella acrobazia di Barison, sul quale Vicario compie il primo miracolo del match. Il Pordenone fa comunque sul serio e, al 54′, passa in vantaggio con un gran destro da fuori di Gavazzi. Il raddoppio arriva al 64′, stavolta con un mancino rasoterra in diagonale di Ciurria. Il Perugia accusa il colpo e, al 66′, Vicario evita il terzo gol con un altro prodigio sulla zampata sottoporta di Strizzolo. Il tris arriva ugualmente all’87’ con un altro tocco preciso di Mazzocco, imbeccato dall’ottimo filtrante di Misuraca.

