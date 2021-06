Troppi motorini 'modificati', scatta ordinanza. Sindaco sgrida genitori

Rispondo in particolare a chi sostiene che l’ordinanza è stata fatta senza cuore. Si tratta di decisioni fatte in considerazione del fatto che c’è un cantiere che sta rendendo caotico il traffico del centro, ricordo infatti che abbiamo dovuto riaprire la Ztl , in alcuni momenti passare nel centro è impossibile. A questo si aggiunge che i motorini fanno, oltre al rumore, incrementare questo traffico e in molti casi senza una reale necessità di circolazione (raggiungere un negozio o un ufficio) per questo abbiamo consentito fino alle 16 di entrare per chi ha necessità di fare delle incombenze. Dopo di che se stiamo chiedendo un sacrificio a tutti per via di questo cantiere non capisco perché non chiederlo anche ai ragazzi. D’altronde lasciare il motorino in piazza per raggiungere il Boccarini non mi sembra tanto assurdo anche considerata l’età . In quanto ai controlli ho chiesto ai carabinieri se ci davano una mano (ricordo che dopo le 20 i vigili non ci sono) mi è stato risposto che anche loro sono sotto organico e non potevano. I nostri vigili molto spesso nel pomeriggio, dato che sono ridotti all’osso, capita (causa malattie, ferie, recuperi, etc) che ce ne sia uno solo a lavoro che non può fare questo tipo di servizio. Sono stati fatti controlli in questo senso, sapete cosa comporta? Sequestro del mezzo, andare a togliere modifica e poi ripassare la revisione in motorizzazione. Scommettete che sarebbe nata una polemica ugualmente dicendo che i vigili facevano gli sceriffi e ce l’avevano con questi ragazzi che sono stati a casa e ora …. La sensazione vera dai commenti che leggo è che ognuno guardi al proprio orticello (Ho i figli da giustificare, non importa se hanno il motorino truccato se fanno le pinne o le corse, se girano a gruppi di 5, sono contraria all’ordinanza). In realtà credo che ognuno dovrebbe guardare aldilà della propria singola posizione guardando ad un interesse generale, cercando una soluzione provvisoria per affrontare un’emergenza che porti il minore discapito possibile avendo sempre a cuore la salvaguardia del benessere dei propri cittadini, questo fa il Sindaco!! Vi assicuro che ultimamente non era un benessere quello a cui ho assistito e per questo credo che chi negli ultimi tempi non si è recato nel centro storico e quindi non lo vive dovrebbe astenersi dal commentare perché non si rende conto di cosa stiamo parlando. A chi afferma che l’ordinanza è mossa da scopi elettorali dico esattamente il contrario prendere una decisione così coraggiosa non è certo fatta ai fini elettorali perché comprensibilmente scontenterà tanti soprattutto gli elettori di fuori il centro storico ma gioverà, nel caos del cantiere, a chi si recherà nel centro per motivi turistici e non solo. Vi assicuro che il turista porta benessere al centro storico e non solo a chi lavora nel turismo e non solo, se non abbiamo capito questo…