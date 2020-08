Trofeo Luigi Fagioli, ricorso respinto | Confermata 55^ edizione, al via il 22 agosto - Tuttoggi

Il 55° Trofeo “Luigi Fagioli” si disputerà regolarmente nel weekend dal 22 al 23 agosto.

Il tribunale di Perugia ha infatti respinto il ricorso dei 3 operatori turistici, che chiedevano lo spostamento della manifestazione per evitare, dopo lo stop dovuto al Covid, ulteriori danni e mancati introiti per le proprie attività derivanti dalla chiusura della strada del Bottaccione.

I legali dei ricorrenti, avv. Carlo Pacelli e avv. Cinzia Bartolucci, avevano sottolineato come i loro assistiti non intendessero impedire lo svolgimento del Trofeo “Luigi Fagioli” bensì far rispettare l’accordo sottoscritto a maggio 2018 tra operatori turistici e Comitato eugubino corse automobilistiche (Ceca), dove si sarebbe dovuto garantire lo svolgimento delle gare solo nell’ultima settimana di agosto. Non nella penultima come nel caso dell’edizione 2020.

Il giudice, che ha emesso la sentenza in mattinata, ha ritenuto che il danno di un eventuale spostamento dell’evento avrebbe avuto un impatto ben più grave a livello organizzativo rispetto ai danni economici ipotizzati dai ricorrenti. Inoltre le motivazioni del Ceca hanno avuto la meglio poiché a decidere le date del Trofeo Fagioli non è il comitato eugubino ma la Federazione. Dunque tutto rimane com’è. Il 22 agosto ci sarà dunque semaforo verde per il Trofeo Luigi Fagioli.