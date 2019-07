Trofeo ‘Luigi Fagioli’, 54^ edizione tutta nuova e sempre più internazionale

Già si è rifatto il look il percorso di gara del 54^ Trofeo Luigi Fagioli, in programma il 23-25 agosto a Gubbio. Gli organizzatori sono al lavoro per rendere il 9° round del Campionato Italiano Velocità Montagna sempre più accattivante, internazionale e rispettoso dei massimi standard organizzativi, logistici e sportivi, per permettere la riuscita di un evento clou sulla scia dello straordinario successo ottenuto lo scorso ottobre con il FIA Hill Climb Masters.

Oltre che Tricolore e Trofeo Italiano, la classica umbra, nota nel circus delle cronoscalate come “Montecarlo delle salite”, per il 2019 presenta la caratteristica di gara ‘Enpea’ ed è quindi aperta anche ai piloti stranieri. Le iscrizioni si aprono lunedì 22 luglio e le schede saranno disponibili su www.trofeofagioli.it.

Nei giorni scorsi il tracciato di 4150 metri, che dall’esclusivo centro storico di Gubbio sale a Madonna della Cima attraverso la Gola del Bottaccione, sito geologico di rilevanza mondiale, è stato riasfaltato per ben un terzo della lunghezza (circa 1,4 km) e i lavori per ulteriori implementazioni sono già iniziati. Riguarderanno l’installazione di nuove barriere di protezione, ripuliture e interventi migliorativi nelle zone riservate al

pubblico, sia a livello di posti sia di visibilità.

In città, anche grazie alla collaborazione con il Comune di Gubbio, organizzatore in occasione del FIA Masters, sarà installato un palco nella centrale piazza 40 Martiri per serate, musica e premiazioni finali e anche una parte prestigiosa del paddock sarà compresa all’interno delle mura medievali. Ulteriori sforzi che vedono impegnato il Comitato Eugubino Corse Automobilistiche in un grande appuntamento che dopo aver ospitato l’“Olimpiade” delle corse in salita ormai non può che continuare a guardare al futuro in ottica “de luxe”.

In questo filone si inseriscono ulteriori iniziative ed eventi collaterali di prestigio, tra le quali sono previste la consegna del Memorial Angelo e Pietro Barbetti ad una personalità dell’automobilismo e il Tributo Ferrari, che quest’anno è organizzato in collaborazione con il Ferrari Club Italia e prevede passaggi sia sul percorso di gara sia all’autodromo di Magione.

Il 54° Trofeo Fagioli, nona prova delle 12 che compongono il calendario 2019 del CIVM, la massima serie tricolore promossa da ACI Sport, si aprirà venerdì 23 agosto con le verifiche sportive e tecniche e passerà la “parola ai motori” sabato 24 con la disputa delle due salite di prove ufficiali e domenica 25 con il clou di gara 1 e gara 2 e la finale cerimonia di premiazione.

