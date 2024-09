Trevi, incontro informativo per la prevenzione di reati comuni - Tuttoggi.info

Giovedì 19 settembre, alle ore 21, presso il bocciodromo comunale di Trevi ed in collaborazione con il Centro Sociale Martani, l’amministrazione comunale nella persona del Sindaco Ferdinando Gemma, insieme all’Arma dei Carabinieri nella persona del maresciallo De Vivo, comandante della Stazione di Trevi, si terrà un incontro di informazione e prevenzione verso i reati più comuni che potrebbero interessare tutta la popolazione. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

Questa attività di prevenzione, in continuità con quanto già fatto l’anno scorso, è tesa ad incontrare le persone per evidenziare i rischi a cui sono esposte e per diffondere la cultura dell’attenzione e della conoscenza, per sconfiggere quei reati particolarmente insidiosi, perché possono interessare chiunque.

“Ringrazio l’Arma dei Carabinieri nelle persone dei militari che operano sul nostro territorio, sempre disponibili, estremamente professionali e competenti. Su questo versante voglio ringraziare anche la Polizia Locale trevana, che si distingue per un grande impegno, nonostante l’esiguità delle risorse umane” dice Mirko Menicacci, assessore all’associazionismo.

La particolare crescita del fenomeno, registrata negli anni, su scala nazionale, impone una attenzione costante e maggiore attività di prevenzione oltre che di repressione al verificarsi di ogni singolo episodio.