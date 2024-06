A Trevi arriva il ‘Festival del Giallo 2024″

L'evento in occasione della Notte Romantica dei Borghi più belli d'Italia. Prevista anche una tavola rotonda.

In occasione della partecipazione all’evento “Notte Romantica” dei borghi più Belli d’Italia, sabato 22 giugno 2024 il chiostro San Francesco in Trevi si tingerà di giallo.

La neocostituita Associazione di Promozione Sociale Eteria, in collaborazione con il Comune di Trevi e con la Libreria Giunti al Punto di Trevi, organizzerà la prima edizione del Festival del Giallo, una giornata dedicata alla letteratura che includerà esposizione di libri nel chiostro di San Francesco, dove saranno presenti varie case editrici che hanno risposto all’invito, con possibilità per i visitatori di acquistare in loco le opere e dialogare con gli autori.

La tavola rotonda

Inoltre, l’Associazione Eteria porterà a Trevi quattro personalità di spicco del genere giallo in Italia con le loro nuove uscite: alle ore 18:00 dello stesso giorno, si svolgerà infatti una tavola rotonda a tema “L’amore nel Giallo”, moderata dal giornalista e scrittore Mauro Valentini, che guiderà in una chiacchierata sul tema e sulle loro opere gli autori Antonio Fusco, Alessandro Maurizi, Nora Venturini e Pierdante Piccioni.

Un giornata dedicata al “romanticismo” che ogni appassionato di cultura sa trovare in un buon libro o in un’opera d’arte, dove a farla da padrone sarà proprio l’amore, per la scrittura e per la lettura.