Trevi, al via i bandi per aiuti a imprese e famiglie in difficoltà

Quasi 100mila euro stanziati

“La ripresa post covid è lenta e difficile complice il vertiginoso aumento dei prezzi e il caro bollette, in attesa che il nuovo Governo si faccia carico di questa difficile situazione, come amministrazione comunale diamo il nostro contributo e oltre agli interventi del sociale per aiutare i cittadini a fronteggiare il caro energia – spiega l’assessore Pallucchi – abbiamo stanziato una cifra importante per il nostro bilancio volta ad alleviare lo stato di sofferenza in cui versano diverse imprese e famiglie a seguito dell’impatto della pandemia sulla produzione e sull’occupazione”. I contributi ammontano complessivamente a € 45.000 per “Interventi agevolazioni imprenditoria” e € 50.000 per “Interventi agevolazioni famiglie”. C’è tempo fino alle ore 13 del 6 dicembre 2022. Per informazioni e modulistica consultare i 2 diversi bandi su www.comune.trevi.pg.it