Treofan Terni, FdI "Non basta la proroga della cassa integrazione: vogliamo fatti concreti" - Tuttoggi

Treofan Terni: il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia esige fatti concreti; "Non basta la proroga della cassa integrazione".

“Per la Treofan non vogliamo solo la proroga della cassa integrazione, dall’assessore regionale allo Sviluppo economico Michele Fioroni; vogliamo fatti certi e concreti”.

A dichiararlo il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia. “Vogliamo – si legge in una nota – lo sviluppo e la conclusione del progetto Sustainable Valley per il rilancio economico del polo chimico e dell’intera economia ternana, che sarà strategico anche per l’intero tessuto economico regionale, promosso più di un anno fa dall’assessorato allo Sviluppo Economico della Regione dell’Umbria. Oggi non abbiamo ancora notizie”.