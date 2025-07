Tremendo incidente in autostrada, auto finisce sotto tir con abitacolo - Tuttoggi.info

Nella mattina di oggi, 8 luglio, si è verificato un temendo incidente in autostrada a 10 Km. dallo svincolo per Fabro, direzione sud. Secondo quanto è stato possibile apprendere il sinistro ha visto coinvolta

un’autovettura che ha tamponato un tir: il veicolo è rimasto incastrato per quasi tutto l’abitacolo

sotto la parte finale del semirimorchio. Incredibilmente vivi i due occupanti, un uomo di origini

cilene classe 1999 ed una donna romana del 1991. Sebbene feriti in modo serio, tant’è che si è reso

necessario l’intervento di un elisoccorso per trasportare il più grave all’ospedale, entrambi non sono in pericolo di vita.

Incidente in autostrada, brividi per i soccorritori

Quando però gli Agenti si sono trovati davanti, tra le lamiere contorte dell’auto, un seggiolino per

bambini vuoto, hanno temuto il peggio. La zona circostante è stata battuta palmo a palmo la

scarpata fin nei fossi adiacenti mentre l’auto è stata ispezionata, seppur ridotta ad un ammasso di

lamiere, fin nel più piccolo spazio temendo che il bam bino vi fosse rimasto incastrato dentro. La

trepidazione dei soccorritori è stata però fortunatamente interrotta dalla notizia che il bambino si

trovava a casa con i nonni. L’intensità del traffico di questi giorni porta alla registrazione di tanti

incidenti ed è per questo che la Polizia Stradale raccomanda oltre alla consueta prudenza, di tenere alta l’attenzione alla guida mantenendo una condotta responsabile per se stessi e per gli altri ed al primo segno di cedimento dell’attenzione, fermarsi anche per una breve pausa e ripristinare la lucidità.