Tremenda caduta per Danilo Petrucci: fratture multiple e intervento - Tuttoggi.info

Il pilota ternano della Barni, Danio Petrucci, vittima di una caduta da brividi durante una sessione di allenamento a Cingoli

“Ieri durante un allenamento di motocross sulla pista di Cingoli ho perso il controllo della moto prima di un salto e quindi invece di frenare la moto ha accelerato…ho saltato moltissimo e mi sono schiantato a terra. È stata una delle cadute più spaventose della mia vita. Ho rotto alcuni denti, la mandibola in due parti, la clavicola e la scapola oltre varie lacerazioni cutanee. Vi ringrazio per tutti i messaggi, spero di tornare presto a sorridere” – è il messaggio social di Danilo Petrucci che, nella giornata di ieri 11 aprile, è rimasto vittima di un incidente mentre si stava allenando in sella a una moto da cross sulla pista di Cingoli. in vista della tappa di Assen del campionato Superbike. Tanti messaggi di solidarietà dal mondo dello sport e, in particolare, dal motociclismo tra cui Andrea Iannone “Forza Dani, rimettiti presto” e Marco Melandri che sottolinea: “Forza Danilo! Puoi accendere un bel cero sto giro…”.

Petrucci, caduta da brividi

Da subito la caduta è sembrata piuttosto seria, ma il pilota ternano della Barni Spark Race Team è rimasto sempre cosciente e vigile, così come spiegato da una nota del team nella quale si specifica la necessità dell’intervento chirurgico: “A seguito di una caduta durante un allenamento con la moto da cross Danilo Petrucci ha riportato la frattura della clavicola destra e della mandibola. Il pilota del Barni Spark Racing Team è sempre rimasto cosciente e verrà sottoposto a intervento chirurgico. Danilo si trovava a Cingoli, per una giornata di preparazione al prossimo round del WorldSBK”