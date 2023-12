Tre Valli tra Umbria e Marche sempre aperta di notte fino al 7 gennaio - Tuttoggi.info

Da lunedì 8 gennaio riprenderanno i lavori di ripristino strutturale delle gallerie

Rimarrà aperta di notte fino al 7 gennaio la Tre Valli al confine tra Umbria e Marche. Mentre all’8 gennaio 2024 riprenderanno i lavori, che tra l’altro – da fonti ufficiose – dovrebbero ripartire anche sul versante Spoleto con la chiusura notturna della galleria di Forca di Cerro.

L’Anas annuncia infatti che la strada statale 685 “delle Tre Valli Umbre” tra Norcia (PG) e Arquata del Tronto (AP) resterà sempre aperta anche in orario notturno dal 22 dicembre 2023 fino a lunedì 8 gennaio 2024 per agevolare il traffico durante le festività natalizie sulla direttrice Ascoli Piceno – Norcia. Il transito è regolato a senso unico alternato con semaforo in corrispondenza dei cantieri.

Da lunedì 8 gennaio riprenderanno i lavori di ripristino strutturale delle gallerie, con chiusura notturna dalle 20:00 alle 7:00 del giorno successivo, mentre in orario diurno si transiterà a senso unico alternato con semaforo.