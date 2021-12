Tre Valli, sopralluogo notturno del sottosegretario alla galleria “Cesaronica”

Il sottosegretario Cancelleri ha raggiunto martedì notte i cantieri della galleria Cesaronica tra Umbria e Marche per verificare l'avanzamento dei lavori

Sopralluogo notturno lungo la Tre Valli tra Umbria e Marche del sottosegretario alle infrastrutture Giancarlo Cancelleri. Il rappresentante di Governo ha infatti raggiunto martedì notte i cantieri della galleria Cesaronica, che collega Marche e Umbria per 1150 metri di strada, per verificare l’avanzamento dei lavori di ripristino post sisma del 2016.

“Nella Valnerina terremotata, da cinque anni in attesa di una ricostruzione, le problematiche che riguardano infrastrutture e viabilità devono essere adesso una priorità” sottolinea Cancelleri.

“Sono qui, è passata la mezzanotte, e con Anas stiamo verificando i lavori portati avanti in questa galleria, infrastruttura strategica per le due Regioni. I lavori vengono svolti dalle 21 alle 7 del mattino, incessantemente. Sono qui per essere vicino ai Sindaci del territorio e per assicurarmi che Anas abbia tutto il mio supporto per la risoluzione di eventuali problemi durante il percorso di completamento dell’opera che, vorremmo consegnare entro l’estate. Anas ci ha assicurato il suo massimo impegno in questo senso” ha commentato Cancelleri con tenuta operativa mentre appurava le varie tecniche di lavoro svolte sul tetto della galleria Cesaronica.

“Avere una viabilità adeguata è sicuramente una carta in più da spendere in chiave turistica, soprattutto in territori come questi. Il governo c’è, non abbandonerò il territorio ed i cittadini fino a che non verrà restituito loro la giusta dignità infrastrutturale” ha concluso.